شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزامن انهيار العملة عملية نهب كبيرة من البنك المركزي (الصرف اليوم الأحد+ تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاعف انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق في مناطق ومحافظات شمال شرقي البلاد، نتيجة الأحداث الأخيرة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. ويصل سعر الصرف اليوم الأحد إلى: الدولار شراء: 598 بيع: 605 السعودي شراء: 159 بيع: 163 إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن نهب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لمبالغ طائلة من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع تزامن انهيار العملة عملية نهب كبيرة من البنك المركزي (الصرف اليوم الأحد+ تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.