شكرا لقرائتكم خبر عن عودة اول رجال الراحل "صالح" الى عدن لقيادة المرحلة القادمة بتوافق بين الشرعية والانتقالي .. من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون واعلاميين يمنيين صباح اليوم الاحد بشكل واسع انباء تتحدث عن عودة أحد المقربين من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الى العاصمة المؤقتة عدن .

وقال مغردون ان يحيى الشعيبي وصل الى عدن من اجل منحه منصب جديد لقيادة المرحلة القادمة كشخصية توافقية بين الشرعية والمجلس الانتقالي وحسب ما قالته صحيفة عدن الغد بانها اجرت اتصالا بالشعيبي والذي يعمل سفيرا لليمن في جمهورية المانيا الاتحادية. Advertisements وقال الشعيبي انه في المانيا نافيا عودته الى عدن. ووصف هذه الانباء بالتسريبات المعتادة.

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