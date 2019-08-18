وزير الداخلية يضع حداً لمغامرات حزب الاصلاح بالحجرية ويصدر قرار بتعيين مدير امن لمديرية الشمايتين

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عدن - ياسمين التهامي - قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم (٧) لسنة 2019

الاعلام الامني /

نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

و على قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٠م بشأن هيئة الشرطة.

و على القرار الجمهوري رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٤م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين رئيسا للحكومة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية والموقعة بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م.

"قرر"

مادة رقم (١) يكلف العقيد / محمد عبده مقبل العليمي مديرا لشرطة مديرية الشمايتين م/تعز.

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

مادة (٣) يلغى أي قرار سابق.

صدر بوزارة الداخلية

بتاريخ ١٥ ذو الحجة ١٤٤٠ الموافق ١٦/ ٨ / ٢٠١٩م.

الاعلام

المهندس / أحمد بن أحمد الميسري

نائب رئيس الوزراء

وزير الداخلية Advertisements

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