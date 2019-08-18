عاجـــل : شخصية توافقيه بين الشرعية والانتقالي يصل إلى عدن لإدارة المرحلة القادمة .. شاهد من يكون

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شخصية توافقيه بين الشرعية والانتقالي يصل إلى عدن لإدارة المرحلة القادمة .. شاهد من يكون

تداول ناشطون واعلاميين يمنيين صباح اليوم الاحد بشكل واسع انباء تتحدث عن عودة أحد المقربين من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الى العاصمة المؤقتة عدن . وقال مغردون ان يحيى الشعيبي وصل الى عدن من اجل منحه منصب جديد لقيادة المرحلة القادمة كشخصية توافقية بين الشرعية والمجلس الانتقالي. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو» Advertisements عاجـــل : اخر مسؤول بالشرعية يغادر العاصمة المؤقتة عدن ------------------------------------------- وحسب ما قالته صحيفة عدن الغد بانها اجرت اتصالا بالشعيبي والذي يعمل سفيرا لليمن في جمهورية المانيا الاتحادية. وقال الشعيبي انه في المانيا نافيا عودته الى عدن. ووصف هذه الانباء بالتسريبات المعتادة.

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