شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يكشف عن اتفاق سعودي إماراتي جديد بعد انقلاب عدن ورفض الانتقالي الانسحاب.. وهذه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السبت، إن المملكة تثمن دور الإمارات في جهود معالجة الأحداث في عدن.

وكتب في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر: "تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار".

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- السفير آل جابر يكشف عن اتفاق سعودي إماراتي جديد بعد انقلاب عدن ورفض الانتقالي الانسحاب.. وهذه تفاصيله

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وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (أكدت) متانة العلاقات السعودية - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

وًاعتبر آل جابر أن الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت "وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران".

إلى ذلك، حيا السفير السعودي "الإخوة الإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية، والابتعاد عن الطرح المتشنج".

والسبت الماضي نفذت مليشيات مايسمى المجلس الانتقالي انقلابا على الشرعية في عدن بقوة السلاح.

وخاضت الوية الحماية الرئاسية مواجهات عنيفة مع مليشيات الانتقالي قبل ان تحسم المعارك لصالح الاخيرة.