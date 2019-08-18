المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": قطر دخلت على خط الأزمة في الجنوب

المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـاليمن العربي: قطر دخلت على خط الأزمة في الجنوب

الأحد 18 أغسطس 2019

قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أن قطر تدخل على خط الازمة جنوبًا، مبينًا هنالك اتصالات تجريها عن طريق وسطاء محليين بحثا عن حلفاء جدد بعد ان خذلت جنوبا من قبل انصارها من جماعة الإخوان وبعد ان حرق كرتهم مجتمعيًا.



وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أن هنالك فعلا من استجاب لتلك الدعوة وزار تركيا بشكل سري لبحث تلك الترتيبات مع القطريين وحلفائهم.

وأضاف المتحدث باسم الحراك الثوري الجنوبي، أنه غير معروف ماذا تريد هذه الاطراف من هذا الشعب الذي انهكتة الجروح والدماء، والى ماذا ترمي وماهي اهدافها الآن وعلى المستوى البعيد اهي من اجل المكايدة لتصفي حسابات دموية ستكون ارض الجنوب مسرحًا لها.