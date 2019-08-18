وكيل اول محافظة لحج لـ"اليمن العربي": ما وصل إليه الجنوبيين اليوم نتيجة نضالهم منذ عام 94

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وكيل اول محافظة لحج لـاليمن العربي: ما وصل إليه الجنوبيين اليوم نتيجة نضالهم منذ عام 94
الأحد 18 أغسطس 2019
كتب
سيد مصطفى
قال صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، أن ما وصل إليه الجنوب اليوم والسيطرة على العاصمة عدن، لأنه ومنذ الاحتلال الشمالي للأرض الجنوبية عام 1994، والجنوبيين يطالبون الإستقلال من الاحتلال اليمني الشمالي وأنطلقفي عام 1972م بحراك اسمه الحراك الجنوبي السلمي من خلال المظاهرات والإعتصامات مطالبين الاحتلال اليمني بالرحيل من ارض الجنوب العربي.
وأكد البكري لـ"الخليج 365"، أنه خلال هذه الفترة وهذه السنوات تعرض الجنوبيين لكثير من الاعتقالات والقتل والسجن، مبينًا أنه دفع شعب الجنوب قوافل من الشهداء في سبيل فك الارتباط مع اليمن، وفوضى الشراكة مع اليمن الشمالي، أظهرت ان اطماع الإحتلال لازال معشعش في رؤوس البعض ، فهدفهم هو الوحدة أو الموت. وأضاف وكيل أول محافظة لحج، أن الشرعية هي عبارة عن حكومه فاشلة حكومة كل ولائها للإصلاح الخونجي و هذى الحكومة انهكه شعب الجنوب، وحكومة تجار حروب لا يهما شعب ولا وطن بقدر ما تهمها مصالحها الشخصية، مشيرُا إلى أن الخلاصة المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ خطوة جبارة من خلال الإرادة الشعبية
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