عضو الشئون الخارجية بـ"الإنتقالي" لـ"اليمن العربي": مليونية عدن للتأكيد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم 

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عضو الشئون الخارجية بـالإنتقالي لـاليمن العربي: مليونية عدن للتأكيد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم
الأحد 18 أغسطس 2019
كتب
سيد مصطفى
قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المليونية الأخيرة في عدن والمسماة مليونية الثبات والتمكين التي قام بها الشعب الجنوبي في العاصمة عدن كانت رسائلها واضحة من خلال التأكيد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم واستعادة وبناء دولتهم المستقلة الفدرالية الحديثة. وأكد العيسائي، أن المليونية هدفت الى التأييد المطلق لقوات المقاومة العربية الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالخطوات التي يقومون فيها من تطهير كل محافظات الجنوب من العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإخوان المسلمين "حزب الإصلاح الإخواني في اليمن" ومن أي تواجد للقوات اليمنية الشمالية. وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المليونية هدفت إلى مناشدة المجتمع الدولي ودول التحالف العربي بتسليم ادارة الجنوب للجنوبيين وممثلهم المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة شؤون الجنوب.
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