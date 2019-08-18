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إعلامي سعودي: إيران اتفقت مع الحوثي على تبنيه حادثة استهداف الحقل السعودي
الأحد 18 أغسطس 2019
كتب
الرياض صنعاء طهران - الخليج 365
علق الإعلامي السعودي، منصور الخميس، اليوم الأحد، على عملية استهداف حقل الشيبة في السعودية.
وقال الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وقع الحادثة لو أنها من إيران سيكون أكبر كون إيران تورطت في الاعتداء على ناقلات النفط".
وأضاف "لذلك اتفقت مع الحوثي على تبنيه الحادثة".
ومضى "ومن خلال ذلك تتحقق عدة أمور منها أن إيران تحمي نفسها من ردة فعل عالمية".
وتابع "وكذا رفع معنويات الحوثي بعد خسائره الكبيرة، ومواصلة الأعمال العدائية بالعمليات الخاطفة".
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