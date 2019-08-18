ناطق الإنتقالي يهاجم وزير الإعلام على خلفية إيقاف النواصري وباشراحيل

الأحد 18 أغسطس 2019

شن الناطق باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، هجوماً حاداً على وزير الإعلام، معمر الإرياني، على خلفية قراراته الأخيرة بإيقاف وكيل الوزارة، أيمن النواصري، ومستشار الوزير، محمد باشراحيل .



وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، أن حرب منظومة الشمال ضد الجنوب قائمة منذ الاجتياح الهمجي في يوليو الأسود من عام ٩٤ م ومسلسل إقصاء الكوادر الجنوبية وتهميشهم لازال مستمر .. لافتاً إلى ان المهزلة ان من يُعطي القرارات هو وزير شمالي مغترب بالفنادق، على حد قوله .

وبحسب هيثم فإن الإرياني أصدر قرارات إيقاف والتحقيق مع وكلاء وزارة الاعلام لانهم فقط جنوبيين مقاومين ويعملون بداخل العاصمة الجنوبية عدن لمصلحة الشعب .. داعياً إلى إبلاغ الوزير الإرياني ان الجنوبيين هم من يدير ارضهم ومؤسساتهم ومرافقهم ، وقراراتهم التعسفية لن تخرج عن إطار غرف الفنادق المتواجدين فيها بالمهجر .

ووجه هيثم تحية وتقدير للزملاء أيمن محمد ناصر النويصري الذي باشر مهامه العملية بزيارة للمؤسسات الاعلامية وعلى رأسها ١٤ اكتوبر وللأستاذ محمد هشام باشراحيل وكل جنوبي مخلص مع اهله . ناطق الإنتقالي يهاجم وزير الإعلام على خلفية إيقاف النواصري وباشراحيل

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شن الناطق باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، هجوماً حاداً على وزير الإعلام، معمر الإرياني، على خلفية قراراته الأخيرة بإيقاف وكيل الوزارة، أيمن النواصري، ومستشار الوزير، محمد باشراحيل .

وقال هيثم في منشور له بالفيسبوك، أن حرب منظومة الشمال ضد الجنوب قائمة منذ الاجتياح الهمجي في يوليو الأسود من عام ٩٤ م ومسلسل إقصاء الكوادر الجنوبية وتهميشهم لازال مستمر .. لافتاً إلى ان المهزلة ان من يُعطي القرارات هو وزير شمالي مغترب بالفنادق، على حد قوله .

وبحسب هيثم فإن الإرياني أصدر قرارات إيقاف والتحقيق مع وكلاء وزارة الاعلام لانهم فقط جنوبيين مقاومين ويعملون بداخل العاصمة الجنوبية عدن لمصلحة الشعب .. داعياً إلى إبلاغ الوزير الإرياني ان الجنوبيين هم من يدير ارضهم ومؤسساتهم ومرافقهم ، وقراراتهم التعسفية لن تخرج عن إطار غرف الفنادق المتواجدين فيها بالمهجر .

ووجه هيثم تحية وتقدير للزملاء أيمن محمد ناصر النويصري الذي باشر مهامه العملية بزيارة للمؤسسات الاعلامية وعلى رأسها ١٤ اكتوبر وللأستاذ محمد هشام باشراحيل وكل جنوبي مخلص مع اهله .