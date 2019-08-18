شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكي يكشف تفاصيل الصفعة التي وجهها مؤسس الفيسبوك لـ”ابن سلمان” ويحذره: احترم نفسك ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع “ميديوم” الأمريكي، إنه في الأول من أغسطس/ آب الجاري، وكجزء من عملية إزالة أوسع نطاقا تقوم بها شركة “فيسبوك”، تمت إزالة 387 حسابا لأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على فيسبوك للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن هذه الحسابات نشرت محتوى يهدف إلى مهاجمة العائلة الحاكمة في قطر، وتقويض سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والترويج للروايات المعادية لإيران في المنطقة العربية.

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ففي إعلانها، ذكرت فيسبوك: “عادة ينشر مديرو الصفحات وأصحاب الحسابات باللغة العربية أمورا تتعلق بالأخبار الإقليمية والقضايا السياسية، بما في ذلك موضوعات مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخطته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “رؤية 2030″، ونجاحات القوات المسلحة السعودية، لا سيما في النزاع في اليمن. كما شاركوا في كثير من الأحيان في انتقاد الدول المجاورة بما في ذلك إيران وقطر وتركيا، وشككوا في مصداقية شبكة أخبار الجزيرة ومنظمة العفو الدولية”.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه ليست أول حملة تأثيرية لها روابط مع الحكومة السعودية. إذ قام “بيلينكات”، وهو موقع استقصائي مستقل، بالتحقيق في عمليات التواصل الاجتماعي التي أجراها سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي. ومع ذلك، فإن هذه هي المرة الأولى التي تعزو فيها فيسبوك النشاط على منصتها مباشرة إلى أشخاص لديهم صلات بالحكومة السعودية.

صفحات تستهدف أردوغان وتركيا

اغتيال الصحافي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، كان بمثابة اختبار للعلاقات الدبلوماسية والسياسية السعودية التركية. بعد شهر من قتل خاشقجي، كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاحية في “واشنطن بوست”، حيث عمل خاشقجي ككاتب عمود، عن تورط الحكومة السعودية في مقتله، رغم أنه امتنع عن ذكر ولي العهد السعودي بشكل مباشر.

وتشير تواريخ إنشاء الصفحات التي نشرت محتوى عن أردوغان إلى أنه قد تم إنشاؤها بعد اختفاء خاشقجي، مما يشير إلى أن العملية ربما استهدفت أردوغان لموقفه الواضح من مقتل خاشقجي.

إحدى الصفحات التي تمت إزالتها كانت صفحة “سفر برلك”، التي كان عدد متتبعيها يتجاوز الـ130 ألفا، ولديها أيضا حساب على إنستغرام لكن مع عدد متتبعين أقل. وقد هاجمت هذه الصفحة أردوغان بسبب مواقفه من إسرائيل والحرب في سوريا.