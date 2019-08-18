إعلان هام للمينيين في المملكة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم السبت أنه لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعائلة المقيم إذا كانوا خارج المملكة.

وأوضحت ”الجوازات” أنه في هذه الحالة يمكن للمقيم بعد إنتهاء التأشيرة مراجعة قسم ”خرج ولم يعد” بإدارة الجوازات لطلب إسقاطهم من السجل.

جاء ذلك في رد سريع على مقيم وجه سؤاله قائلاً ”هل يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعائلتي وهي خارج المملكة”، لترد عليه ”الجوازات

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