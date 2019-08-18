شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تصاعد التراشقات بين المسؤولين السعوديين والإماراتيين.. "اللعب بات على المكشوف"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - منذ بداية حرب التحالف في اليمن، وبرغم الشواهد التي تؤكد تباين المواقف بين السعودية والإمارات، إلا أن الأولى لم تكتشف ذلك إلا قريبا، وخصوصا بعد انسحاب الأخيرة.

لكن أحداث عدن رسمت جليا نوايا الحليف اللدود من اليمن والجارة الكبرى، وكيف تسعى لتوريطهما في وحل لا فكاك منه.

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وفي هذا الصدد، وتعقيبا على استهداف الحوثيين لحقل شيبة المتاخم للإمارات شرق السعودية، قال تاجر إماراتي شهير إن على السعودية الرد بالضرب بيد من حديد وتوديع "الخوف"، الأمر الذي عورض بشدة، وذهب لكونه بؤرة شك، بالنسبة لمحلل استراتيجي سعودي شهير.

فقد غرد "خلف الحبتور" من الإمارات: "الهجوم الحوثي على حقل الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين".

وأضاف مؤسس "مجموعة الحبتور" التجارية: "كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد".

1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

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KhalafAhmadAlHabtoor✔@KhalafAlHabtoor

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1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ https://t.co/Pc7nsmwurN — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

1.ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في #السعودية. ولكن من المفاجىء عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ من التصدي لهذا الهجوم. تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر ان تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟ عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw">August 17, 2019 ">

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عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019

عاجل | #السعودية: ندين بأشد العبارات الهجوم على #حقل_الشيبة البترولي ونؤكد أنه عمل إرهابي وتخريبي يمثل امتدادا للأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) August 17, 2019

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

">

KhalafAhmadAlHabtoor✔@KhalafAlHabtoor

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد.

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2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

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2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

هذا الأمر بالطبع أغضب المحلل السعودي "علي التواتي" باعتباره فشخرة وتحريض على الولوغ أكثر في الانتهاكات، طالما أن السعودية بقيت وحيدة في اليمن، ووحدها تتحمل وزر ذلك.

وغرد التويتي ردا على "الحبتور" بالقول: "يملي على السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد".

وأضاف "القرشي": "دعوة متأخرة يا هذا.. لم لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح انكم نصبتم مدرج للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً".

واختتم المحلل الاستراتيجي السعودي تغريدته قائلا: ألا يوجد من يراجع تغريدات مثل هذا في بلادهم؟"

يملي على #السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد .. دعوة متأخرة يا هذا .. لم لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح انكم نصبتم مدرج للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً.. الا يوجد من يراجع تغريدات مثل هذا في بلادهم؟ https://t.co/N5D962Jueb — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 18, 2019

">

د.علي التواتي القرشي✔@alitawati

يملي على #السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد .. دعوة متأخرة يا هذا .. لم لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح انكم نصبتم مدرج للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً.. الا يوجد من يراجع تغريدات مثل هذا في بلادهم؟ 2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019 ">

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

2. الهجوم #الحوثي على #حقل_الشيبة يعتبر فعل حرب، وهو ليس اعتداءهم الأول على #السعودية. مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يأوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد. — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 17, 2019

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يملي على #السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد .. دعوة متأخرة يا هذا .. لم لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح انكم نصبتم مدرج للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً.. الا يوجد من يراجع تغريدات مثل هذا في بلادهم؟ https://t.co/N5D962Jueb — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 18, 2019

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يملي على #السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد .. دعوة متأخرة يا هذا .. لم لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح انكم نصبتم مدرج للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً.. الا يوجد من يراجع تغريدات مثل هذا في بلادهم؟ https://t.co/N5D962Jueb — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 18, 2019

ليست هذه التغريدة الإماراتية التي أغضبت "التواتي"، فالإماراتي المثير الجدل غرد أيضا بما اعتبره "علي التواتي" خطير للغاية ويضع المواجهة بين الجارين "على المكشوف".

مالذي قاله خلفان

غرد "ضاحي خلفان" مدير شرطة دبي السابق: "المفروض أن نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن. تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها. المسألة ببساطة جدا."

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

">

ضاحي خلفان تميم✔@Dhahi_Khalfan

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا

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المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

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المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

هذه التغريدة حملت معنى واحد للتواتي القرشي، الذي اعتبرها موجهة مباشرة للسعودية، فهي الوحيدة التي تطالها نيران الطائرات المسيرة من الانقلابيين في الشمال، ولم يتبقى سوى تزويد متمردي الجنوب بالطائرات لاستكمال ما نقص.

وقد شارك "التواتي" تغريدة خلفان قائلا: "هل هذا الحساب مخترق؟ إذا لم يكن كذلك فاللعب اصبح على المكشوف.. تغريدة على قدر كبير من الغباء".

هل هذا الحساب مخترق؟ اذا لم يكن كذلك فاللعب اصبح على المكشوف.. تغريدة على قدر كبير من الغباء.. https://t.co/TeZiKDBBHi — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 17, 2019

">

د.علي التواتي القرشي✔@alitawati

هل هذا الحساب مخترق؟ اذا لم يكن كذلك فاللعب اصبح على المكشوف.. تغريدة على قدر كبير من الغباء.. المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019 ">

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

المفروض ان نشتري آلاف من الطائرات المسيرة لعدن ...تضع فيها حمولتها وتضرب بها عدوها...المسألة بسبطة جدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2019

1,137

هل هذا الحساب مخترق؟ اذا لم يكن كذلك فاللعب اصبح على المكشوف.. تغريدة على قدر كبير من الغباء.. https://t.co/TeZiKDBBHi — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 17, 2019

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هل هذا الحساب مخترق؟ اذا لم يكن كذلك فاللعب اصبح على المكشوف.. تغريدة على قدر كبير من الغباء.. https://t.co/TeZiKDBBHi — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) August 17, 2019

وسيطر مسلحون من الحزام الأمني بدعم إماراتي سخي على آخر قلاع الشرعية في عدن، وطرد الحكومة الشرعية، لتضع حليفها السعودي بين انقلاب الحوثيين الذي جاءوا لطرده، وانقلاب جديد من صناعة التحالف، لينهي شرعية وجوده في اليمن.

المصدر: تعز أونلاين