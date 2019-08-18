شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد مقتل شقيقه ..عبد الملك الحوثي يبعث برسالة عاجلة الى الرئيس هادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تساءل زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، يوم امس السبت عن تفكير "الاصلاح" و "الانتقالي" و"هادي".
وقال الحوثي في خطاب أوضح فيه حيثيات مصرع شقيقه: كيف يفكر حزب الإصلاح أو المجلس الانتقالي أو عبدربه أن الدول ستتسابق في الدخول إلى الورطة من أجل طموحاتهم وأحلامهم المراهقة؟
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وأضاف لحوثي: من يتصور أن السعودية والإمارات أو أي طرف أجنبي سيدفع المليارات ويدخل في ورطة لكي يدعمه ويمكنه من السلطة؟
وتابع الحوثي: من السذاجة والغباء والحقد أن يتصور عبدربه أن العالم والأمريكي والبريطاني كلهم يسعون لتقديم خدمة له.
وترتبط مليشيا الحوثي بعلاقات استراتيجية مع إيران.
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