شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار الصرف اليوم الأحد 18/ 8/ 2019 الدولار أخبار قد تهمك: Advertisements شراء 584 بيع 590 السعودي شراء 152.60 بيع 154

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