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اسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار الصرف اليوم الأحد 18/ 8/ 2019

الدولار 

 

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شراء 584 

بيع 590

السعودي

 شراء 152.60 

بيع 154

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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