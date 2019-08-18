شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : شاب يمني يرفع علم اليمن عاليا ويتوج بالذهب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حقق العداء اليمني الواعد عبدالله محمد اليعري مساء امس السبت المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 1500متر ضمن بطولة غرب أسيا الثالثة للناشئين المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد.
و بهذه الذهبية تكون مشاركة اليمن التي تمثلت بثلاثة لاعبين قد تميزت بالنجاح الكبير بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية بمشاركة عشر دول من غرب آسيا.
أخبار قد تهمك:
وكان زميلاه في المنتخب العداءان أسامة اليعري وجميل الحماطي استحوذا على المركزين الأول والثاني لسباق 3000 متر يوم أمس وحققا ذهبية وفضية هذا السباق.
وتوشح العداء اليعري علم اليمن ورفعه عاليا في بيروت اثناء تكريمة بذهبية السباق.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شاب يمني يرفع علم اليمن عاليا ويتوج بالذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.