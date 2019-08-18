نزار هيثم يكشف عن توافق جديد بين المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بشأن عدن

الأحد 18 أغسطس 2019

نزار هيثم

كتب خاص_ الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عن توافقات جديدة بين المجلس والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بشأن تطبيع الأوضاع في عدن .

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وقال هيثم في توضيح هام، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، "في إطار جهود التحالف العربي الداعمة للاستقرار وتمهيدآ للحوار الذي تبنته المملكة العربية السعودية وتدعمه الامارات العربية المتحدة تم التوافق على تحييد عدد من المرافق الخدماتيه والبنك المركزي لتؤدي مهامها الطبيعية بما يخدم مصالح الشعب" .

وأضاف أن هذا التوافق جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي باتجاه تطبيع الحياة .. مشيراً إلى أن هذه المرافق ستكون بحماية قوات جنوبية محدودة ومشتركة من امن عدن والوية الحرس الرئاسي وتحت اشراف مباشر من قيادة التحالف العربي بعدن .

وأكد هيثم أن الأمن مسؤولية وطنية وامانة بعنق كل جنوبي.