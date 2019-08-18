مستشفيات مأرب الحكومية تستقبل 5377 حالة خلال إجازة الأضحى

استقبلت المستشفيات الحكومية التي خصصها مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب للمناوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 5377 حالة، بينها 2786 حالة استقبلتها أقسام الطوارئ. ووفق تقرير صادر عن غرفة العمليات بمكتب الصحة فقد استقبلت المستشفيات المناوبة 113 حالة ولادة، وأجرت 112عملية جراحية، بينما استقبلت العيادات الخارجية 2552 حالة، و95حالة غسيل كلوي. وذكر التقرير أن من بين الحالات التي استقبلتها المستشفيات الحكومية بمأرب خلال إجازة العيد 71 حالة تعرضت لحوادث مرورية و36 حالة جراء السقوط. وبحسب التقرير فقد استقبل مستشفى كرى العام 1641حالة، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة 892 حالة، ومستشفى العطير الخيري 816 حالة، ومستشفى حريب العام 803 حالات ، ومستشفى 22مايو بالجوبة 783حالة، ومستشفى الشهيد أحمد جحزه بمجزر 394 حالة. كما استقبل مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة 48 حالة طوارئ توليدية. وأكد التقرير نجاح خطة الطوارئ، التي أعدها المكتب قبيل إجازة العيد، وتنفيذها من قبل إدارة المستشفيات والكوادر الطبية والفنية وفق توجيهات مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي.



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