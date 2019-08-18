«نزار هيثم» لــ "الخليج 365": ما يحدث في عدن هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالإتفاق مع التحالف العربي

نزار هيثم لــ ما يحدث في عدن هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالإتفاق مع التحالف

الأحد 18 أغسطس 2019

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

كتب الشحات غريب

قال نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن ما يحدث في عدن هو إعادة الأمور في نصابها الصحيح، بالإتفاق مع قيادة التحالف العربي.

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وأضاف في تصريحات خاصة، بأن هناك تحييد للمرافق الخدمية ، وبالفعل قيادة التحالف العربي بدأت بالإشراف المباشر على تلك المرافق.

وأشار «نزار» بأنهم عازمون على تطوير الأوضاع ، موضحاً بأنه كان هناك اليوم زيارات إلي العديد الإدارات والمكاتب والمرافق، وكانت استجابة العاملين والموظفين فيها إيجابية مؤكداً إعطائهم كافة التسهيلات التي يجب على المجلس الإنتقالي الجنوبي أن يكون حاضراً فيها، بعد أن قامت الحكومة بمحاولة عرقلة تلك الجهود بخلق مببرات واهية واضرابات غير مبرره تضر بمصلحة المواطنيين.