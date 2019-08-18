وكيل المهرة الأول يتفقد الانضباط الوظيفي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

الأحد 18 أغسطس 2019 تفقد وكيل محافظ المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري ، اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.





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