وكيل المهرة الأول يتفقد الانضباط الوظيفي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب المهرة - الخليج 365

تفقد وكيل محافظ المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري ، اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.



حيث اطلع على مستوى الدوام الرسمي في مكاتب الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي ومكتب الصحة والسكان والإدارات بديوان عام المحافظة وغيرها.

واستمع الوكيل الأول خلال زيارته إلى شرح من الأخوة في مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة حول تواجد ونسب حضور الموظفين والعاملين في مقار أعمالهم ومستوى سير أداء العمل في أول أيام الدوام.

Advertisements

وثمن بن عويّض الجهود المبذولة من جميع الموظفين المنضبطين، حاثاً الجميع على مضاعفة جهودهم والالتزام بالدقة والأمانة أثناء عملهم الوظيفي وتحسين الاداء.

مشددا على تطبيق تطبيق النظام والقانون والتفاني في العمل وتفعيل آلية التحضير في حافظة الدوام اليومية والبصمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتغيبين.

إلى ذلك استقبل مدراء العموم والشخصيات الاجتماعية في مكتبة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

رافق الوكيل الأول مدير عام الخدمة المدنية علي بن شرية.