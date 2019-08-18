إطلاق حملة لمنع حمل السلاح في ثلاث محافظات جنوبية

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب عدن - الخليج 365

عقد رئيس عمليات الدعم والإسناد العميد محمود سالم صباح اليوم الأحد 18 اغسطس 2019م اجتماعا بقادة الكتائب وقادة قطاعات ونقاط الحزام الأمني لمناقشة تنفيذ حملة ضد حمل السلاح وضبط الاختلالات بمحافظات عدن ولحج وأبين.



وفي مستهل اللقاء اكد القائد محمود سالم بقوله : حان الوقت لتنفيذ حملة منع حمل السلاح في عدن ولحج وأبين وعدم التهاون مع اي شخص يمس الأمن العام، مؤكدا ان الحملة ستنفذا اولا على قادة ومنتسبي ألوية الدعم والإسناد.

واشار “محمود” ان افراد الحملة سيشكلون من قطاعات الحزام والكتائب وسينتشرون في نقاط أمنية مفاجئة لضبط السلاح ومنع الزي العسكري ، وسينتشرون في الاسواق العامة والسواحل، وسيتعاملون مع المواطنين بكل مسؤولية انطلاقا من مسؤولياتهم الاخلاقية الأمنية .

Advertisements

وأكد الإجتماع ان الحملة ستبدأ الإربعاء القادم 21 اغسطس في المحافظات المذكورة وستطبق على مراحل ستبدأ بحتجاز الاسلحة وانذار الحاملين وستنتقل الى مرحلة المصادرة.

وبشأن الجنود والقادة الحاملين للاسلحة والقادمين من الجبهات سيضعون اسلحتهم في المداخل الرئيسية للمدن وسيعطى لهم سندات رسمية تحمل اسم صاحب السلاح ورقمه، وسيتعاملون ببلاغات وتصريحات رسمية.

واكد قادة كتائب والأحزمة انهم سيضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه مخالفة الحملة الأمنية وسيتعاملون وفق القانون وتوجيهات القيادة لمنع حيازة والتجول بالسلاح.

فيما حث القائد محمود الحملة الى ضرورة التعامل مع المواطنين بكل مسؤولية واخلاق وصبر لضمان نجاح الحملة واشعارهم ان الأمن مسؤولية الجميع، وعدم التخاطب او اعتراض العوائل باي شكل من الاشكال، الا عبر الشرطة وعدم توقيفهم في الشوارع.

وفي نهاية الاجتماع دعت قيادة ألوية الدعم والإسناد المواطنين في المحافظات الى المساهمة في تنفيذ الحملة والالتزام بقرار منع حمل السلاح ومن يخالف سيتحمل كافة الاجراءات القانونية.