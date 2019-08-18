الخليج 365 ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين الأحد 18 أغسطس 2019 كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين الموافق 19 اغسطس 2019م. كالتالي:

رقم الرحله :605. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله :501. خط الرحله : سقطرى- سيئون. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. Advertisements الوصول: 1945 مساء . رقم الرحله :609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله 648. خط الرحله : عدن - عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا . (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا . رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1830مساء. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1930 مساء . (توقيت جده) الوصول: 2130 مساء . رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 20 اغسطس.

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