قال مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، حسين السمين، ان نسبة الانضباط الوظيفي في وادي وصحراء حضرموت في أول ايام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد بلغت ٩٦.٩٨ % . وأوضح السمين في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان لجان مكتب الخدمة الميدانية باشرت النزول الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في ٢٢ من المرافق والمؤسسات الحكومية و مدى التزام الموظفين و تواجدهم في مرافق عملهم . وأكد أن فرق التفتيش والرقابة ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ونسبة الحضور ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلية حضرموت تكشف عن نسبة الانضباط الوظيفي في الوادي والصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.