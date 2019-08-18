نائب رئيس الوزراء الخنبشي يزور ميناء الوديعة البري

اطلع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، منفذ الوديعة الحدودي، على مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين والحجاج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج. وشدد الخنبشي على ضرورة بذل الجهود لتسيير حركة المسافرين عامة والحجاج خاصة بما يخفف عليهم عناء ومشقة السفر. وأشاد بالإجراءات المتبعة في المنفذ وكل ما يقدمه من تسهيلات تصب في خدمة وعون الحجيج والمغتربين ولاسيما أن المنفذ يشهد ازدحام شديد من المسافرين عقب إجازة العيد.



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