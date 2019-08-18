«عمر باراس» يكشف لــ "الخليج 365" الهدف وراء تعيين سفيراً للحوثي لدى طهران

عمر باراس يكشف لــ الخليج 365 الهدف وراء تعيين سفيرا للحوثي لدى طهران

الأحد 18 أغسطس 2019

عمر باراس

كتب Advertisements الشحات غريب

علق الناشط الحضرمي "عمر باراس"، على تعيين طهران سفير للحوثي لديها، حيث قال إن هذه الخطوة التي يراها الحوثي الآن هي نقطة التحول أو بمعنى آخر هي الانتقال من المرحله العسكرية لاستخدام الممارسات السياسية التي تساهم في ترسيخ كيان دوله يطالبوا بها منذ انقلابهم على الشرعيه.



وأضاف في تصريحات خاصة ، مثل هذا التطور الملحوظ وخاصه بعد العاصفة التي هبت في جنوب اليمن وتم ترحيل ماتبقى من شرعية هادي إلى السعودية، ومن ثم ذلك الحشد من قبل الجنوبيين وتصريحهم بكل وضوح في ختامهم النهائي بادارة ملف الجنوب.

وأشار أن تلك الأحداث جعلت من جماعة الحوثي تستبق الأمور وتسارع في تعيين سفير لها لدولة ايران لفرض هيمنه خارجية وبسط نفوذ ومصالح.