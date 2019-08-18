هندسية الجيش تفكك عشرات الألغام من المناطق المحررة حديثاً في صعدة

شرعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، في نزع وتفكيك الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر عسكرية ان الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني انتزعت كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في المناطق المحررة حديثاً في باقم بصعدة. وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت امس السبت من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في قرى قماحل والقحلة و زماحل و ال معيض والجيل الأسود بمديرية باقم.



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