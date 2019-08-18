إفشال مخطط تخريبي لمليشيا مسلحة موالية لقطر بالمهرة

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب المهرة الدوحة - الخليج 365

كشفت صحفية إماراتية، عن أن القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي أفشلت مخططاً تخريبياً تقوده ميليشيات مسلحة موالية لقطر في محافظة المهرة.



ونقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "عن مصادرها قولها إن القوات تمكنت من إفشال محاولة استهداف منفذ صرفيت بين اليمن وسلطنة عمان.

موضحة أن مجاميع مسلحة تابعة للمدعو علي الحريزي الموالي لقطر حاولت مهاجمة القوات المشتركة المرابطة في المنفذ عقب محاولتها تهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة إلا أن إحباط مخططها دفعها إلى شن هجوم مسلح على الجنود المرابطين في المنفذ وتم التصدي لها وإجبارها على الفرار.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن الحريزي بدأ تحركاته بإيعاز ودعم قطري من أجل نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المهرة، موضحة أن هناك مخططاً تخريبياً لاستهداف القوات الأمنية والجهود التنموية التي تقودها دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

ولفتت المصادر إلى أن التحالف قام خلال الفترة الماضية بإسناد ودعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز مهامها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي مخاطر تخريبية وإرهابية.

وكشف منشق عن خلية الحريزي معلومات تؤكد التورط القطري في إدارة مخطط يهدف إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة في المهرة خدمة لأجندة تخريبية وإرهابية، وقال «إن الحريزي كان يقوم بتجميع قيادات وعناصر محلية موالية لقطر ويدفع بهم إلى ساحات عامة تحت ما يسمى الاعتصام ضد السلطة المحلية والحكومة والتحالف».

وأعلنت الحكومة اليمنية رفضها للتحركات التي يقودها الحريزي في المهرة، مؤكدة أنها لن تتساهل في التصدي لأية محاولات لإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التحركات المشبوهة وسيتم التصدي لها وردعها، مثمنة جهود التحالف في إسناد ودعم السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في المهرة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.