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حقوقي سعودي: تعيين سفير للحوثي في طهران نتيجة تخاذل حكومة هادي
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
كتبت- أماني عزام
قال الحقوقي السعودي هيثم الغرباوي، عضو منظمة العفو الدولية، إنه ليى بمستغرب ولامفاحأة أن تقوم المليشيات الحوثية الإرهابية بتعيين سفير لها لدى إيران راعية الإرهاب الأول بالعالم .
وأوضح "الغرباوي" في تصريح خاص، أن التبادل الدبلوماسي حدث في ظل إرتخاء وتخاذل للحكومة اليمنية المزعومة بالشرعية برئاسة رئيسها عبد ربه منصور هادي الغاط في سبات عميق بالرياض حتى ظهرت العلاقة بين طهران والحوثة للعلن بعدأن كانت من خلف ستار.
وتابع:"لاشك أن ماحدث ضدالأعراف والقوانين الدولية ومخالف لقرارات مجلس الأمن المتخاذل بميولاته وأهوائه الحوثية النكرة وهنا وجب على الحكومة اليمنية المسماة بالشرعية برئاسة هادي أن تتحرك سريعا والا فلتتنحى وتنظر زوالها وضياع اليمن". وأشار إلى أن ماحدث هو نتاج تراخي وإنبطاح الحكومة بقيادة هادي الذي عجز عن حسم أي موقف
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