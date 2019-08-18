وفاة شابين غرقاً في نهر غيل عمر بحضرموت

أفاد مصدر محلي، في وادي حضرموت، بوفاة شابين غرقاً، في نهر غيل عمر بحضرموت شرقي اليمن.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت": "إن الشابين المتوفيين من منطقة مدودة بوادي حضرموت، وتوفيا غرقاً أثناء تنزهما في نهر غيل عمر، مضيفاً بأنهما لا يجيدان السباحة".



وأشار "أن أهالي غيل عمر قاموا على الفور بنجدتهم وانقاذهم لكنهما فارقا الحياة".



وتتكرر مثل هذه الحوادث، نتيجة لعدم وجود لوحات تعريفية، توضح أماكن عمق المياة ، والأماكن المخصصة بالتنزه، ولتهور بعض الشباب من دون معرفتهم بالسباحة .



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