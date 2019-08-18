إب: انتشار كبير لميليشيا الحوثي بالتزامن مع تشييع قيادي حوثي رفيع

شهدت مدينة إب، وسط اليمن، اليوم الأحد، انتشاراً كبيراً لقوات أمنية وعسكرية تابعة للحوثيين.

وقال شهود عيان، لـ "يمن شباب نت"، إن معظم شوارع المدينة، شهدت منذ فجر اليوم، انتشاراً مكثفاً لمسلحين حوثيين يرتدون بزات عسكرية وأمنية وأخرى مدنية، كان أبرزها في شوارع السبل والدائري الغربي وخط الثلاثين.

وأكدت المصادر أن الانتشار الحوثي، جاء لتأمين مراسيم تشييع ودفن القيادي الحوثي اللواء "إسماعيل عبدالقادر سفيان"، المعين وكيلاً لمحافظة إب من قبل الحوثيين، الذي قتل في صراعات داخلية في مدينة إب أواخر يونيو الماضي.

Advertisements

ووصل جثمان "سفيان" مساء أمس السبت، إلى مستشفى الثورة العام، قادماً من صنعاء بعد الصلاة عليه في جامع "الشهداء" بحضور قيادات حوثية عليا.

ومن المتوقع أن يتم نقل جثمان "سفيان" من مستشفى الثورة إلى مقبرة خط الثلاثين ـ جوبلة ـ وفق وسائل إعلام حوثية.

وقتل القيادي الحوثي في أواخر يونيو أثناء محاولة اقتحامه إدارة أمن محافظة إب، في صراع مسلح بين أجنحة حوثية انتهت بمقتله وآخرين، وإقالة اللواء عبدالحافظ السقاف من منصب مدير أمن إب.

