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قصف حوثي عنيف على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية -
كتب
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.
وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 على مواقع القوات المشتركة في المديرية.
وأضافت المصادر، أن القصف العنيف الذي شنته المليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شمال المديرية، واستخدمت فيه قذائف مدفعية الهاوزر..
وتواصل مليشيات الحوثي عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7.
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