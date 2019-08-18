مسلحون مجهولون يختطفون طفلاً في مخلاف بني عون بتعز

مسلحون مجهولون يختطفون طفلا في مخلاف بني عون بتعز

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - تعز

أقدم مسلحون في منطقة مخلاف بني عون بمحافظة تعز، على اختطاف طفل في السادسة من عمره.

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وقال سكان من أبناء المنطقة، إن مسلحون على متن سيارة هيلوكس، اختطفوا الطفل أحمد مهيوب أحمد دبوان، صباح اليوم الأحد.

وأوضح السكان، أن المسلحون اقتادوا الطفل إلى جهة غير معلومة.

وأثارت هذه الحادثة استياء وسخط عارمين في أوساط الأهالي بالمنطقة، كونها جريمة تتنافي مع العادات والأعراف والدين والتقاليد.

كما ولدت هذه الحادثة الرعب والخوف بين أوساط الأهالي والسكان جراء انتشار المسلحين والعصابات المنظمة.