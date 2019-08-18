الجعدي: الإخوان يسلمون لواءً لمعلم لغة عربية لتطويق اللواء 35 مدرع

الجعدي: الإخوان يسلمون لواء لمعلم لغة عربية لتطويق اللواء 35 مدرع

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

واصل فضل الجعدي، عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ومساعد الأمين العام للمجلس، كشف خفايا مخطط وأدوات تنظيم الإخوان المسلمين في معركة الحجرية جنوبي محافظة تعز المحاددة لمحافظة لحج الجنوبية.



وقال فضل الجعدي، في صفحته على موقع تويتر، إن "‏الإخونج في تعز يزوِّرون كل شيء، ويستحوذون على ما لذّ وطاب لحزبهم وأعضائهم، بقرار مزور يسلم اللواء الرابع جبلي لمعلم لغة عربية ويمنح رتبة عقيد".

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وأشار الجعدي إلى أن اللواء الرابع الذي يقوده الأستاذ أبوبكر الجبولي، سكرتير محافظ عدن السابق القيادي الإخواني وحيد رشيد "يمتد من طور الباحة المقاطرة الى الأصابح ".

وأضاف الجعدي: "ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 35 ﻣﺪﺭﻉ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻷﺻﺎﺑﺢ"، واصفاً تنظيم الإخوان بـ"ﻟﻮﺑﻲ ﺧﺒﻴﺚ ﻳﻌﺒﺚ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻭﻃﻦ".

وكان الجعدي قد لفت أمس إلى أن مخطط الإخوان من تفجير الوضع في التربة هدفه اتخاذ التربة غرفة عمليات لاستهداف الجنوب وبالتنسيق مع مهران قباطي وعدنان رزيق.

وبحسب القيادي في الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، فإن حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان "لم يع الدرس بعد وما زال يستخدم شرعية هادي لإشعال الحرائق".