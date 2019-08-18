طلقة رصاص راجع تودي بحياة شخص وسط مدينة اب الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - اب أودت طلقة رصاص راجع، بحياة شخص في محافظة إب، وسط البلاد، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة القابعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

وقال مصدر محلي إن المواطن صادق محمد عبدالملك الجعفري، قتل بعد إصابته البالغة برصاص راجع بالرأس وسط مدينة إب. وأوضح المصدر أنه تم نقل المواطن، بعد إصابته، لأحد المستشفيات وظل منذ مساء أمس وحتى اليوم ليفارق الحياة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حسبما أفاد المصدر.

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