شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ما يحدث الان في عدن وفاجأ التحالف والشرعية .. شــاهد( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد ،انه يجري حاليا نقل واخراج سلاح الوية الحماية الرئاسية من داخل المعسكرات التي سيطرت عليها مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.

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ونقل "موقع مأرب برس" عن المصادر ان سلاح ثقيل من معسكرات الحماية الرئاسية (دبابات وعربات عسكرية وغيرها) ، يتم نقله إلى «جبل العر» بيافع والقطاع الغربي للحبيلين ، بمحافظة لحج المجاوره.

واوضحت المصادر ان اختيار مليشيات الانتقالي، مناطق يافع والحبيلين لنقل تلك الاسلحة يحمل مؤشر خطير ، وقد يكون تمهيدا لتسليم تلك الاسلحة للحوثيين الذين يتواجدون هناك وبدوأ خلال الايام الماضية التقدم في يافع.

ويأتي نقل سلاح الحماية الرئاسية الى خارج عدن ، استكمالا للانقلاب الذي نفذته مليشيات الانتقالي في وقت اعلن التحالف بدء انسحاب تلك المليشيات وعودتها الى مواقعها السابقة.

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وفي حقيقة الوضع هناك فإن مليشيات الانتقالي لم تنسحب حتى الان من اي معسكر او موقع عسكري تابع للشرعية ؛ وكل ما حدث انسحابات شكلية من مقرات حكومية شبه فارغة ووضع حراسة امنية عليها.

والوية الحماية الرئاسية هي القوات التابعة لرئاسة الجمهورية ويقودها نجل هادي ، ناصر عبدربه، وخاضت مواجهات عنيفة مع مليشيات الانتقالي وما يعرف بالحزام الامني وجميعها غير نظامية.