شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على الرجل الوحيد الذي يثق به محمد بن سلمان في غيابه وعينه نائب له لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لا يثق بأحد في الديوان أثناء غيابه إلا الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو بمجلس الوزراء، لذلك عينه نائبا له.

وقال “العهد الجديد” الذي يزعم أنه مقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، بتغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إن نائب محمد بن سلمان في غيابه هو الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان بمرتبة وزير.

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نائب محمد بن سلمان في غيابه هو الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان بمرتبة وزير، (ينوب عنه تحديداً في المجلس السياسي الأمني). أما لماذا تركي دون غيره؟ لأنه باختصار (الأمير الذي تربى على أيدي الأمريكان). — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 16, 2019 "> العهد الجديد@Ahdjadid نائب محمد بن سلمان في غيابه هو الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان بمرتبة وزير، (ينوب عنه تحديداً في المجلس السياسي الأمني). أما لماذا تركي دون غيره؟ لأنه باختصار (الأمير الذي تربى على أيدي الأمريكان). ٧٨٣ نائب محمد بن سلمان في غيابه هو الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان بمرتبة وزير، (ينوب عنه تحديداً في المجلس السياسي الأمني). أما لماذا تركي دون غيره؟ لأنه باختصار (الأمير الذي تربى على أيدي الأمريكان). — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 16, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر نائب محمد بن سلمان في غيابه هو الأمير تركي بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان بمرتبة وزير، (ينوب عنه تحديداً في المجلس السياسي الأمني). أما لماذا تركي دون غيره؟ لأنه باختصار (الأمير الذي تربى على أيدي الأمريكان). — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 16, 2019

ولفت إلى أنه ينوب عنه تحديداً في المجلس السياسي الأمني.

وتسائل “العهد الجديد” بنهاية تغريدته:”أما لماذا تركي دون غيره؟ لأنه باختصار (الأمير الذي تربى على أيدي الأمريكان).”

يشار إلى أن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، هو وزير الدولة وعضو بمجلس الوزراء والابن الأكبر من الذكور للأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الأسبق.

تلقى الأمير تركي بن محمد بن فهد تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس الظهران شرق السعودية، وبعد ذلك التحق بجامعة الملك فيصل في عام 1998م وحصل على شهادة القانون والأنظمة في عام 2002م.

وهو متزوج من ابنة الأميرة نوف بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأميرة جواهر بنت تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود في عام 2005 ولديه ثلاثة بنات نوف، لولوه ونورة.