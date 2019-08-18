شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة الشهيرة رانيا يوسف “مُدمنة” التعري تظهر على حقيقتها في صورة “صادمة” التقطت لها بدون ميعاد ولا مكياج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل في مصر بصورة جديدة للفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف، وصفها النشطاء بالصادمة التي أظهرتها على حقيقتها. وبدون مكياج وبوزن زائد مقارنة بآخر جلسة تصوير ظهرت بها، والتي نشرتها على “إنستجرام” منذ عدة أيام، ظهرت رانيا يوسف في الصورة على أحد شواطئ إحدى القرى السياحية في مراسي، في أثناء التقاطها صورة تذكارية مع أحد الأطفال. أخبار قد تهمك: Advertisements

وسخر ناشطون من شكل الفنانة المصرية رانيا يوسف وقالوا إنها ظهرت على حقيقتها بدون مكياج وتلاعب فني بالصور، مؤكدين أن الحقيقة مختلفة تماما. ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف. ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها، وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.

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