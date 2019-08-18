محلية شبوة تكشف عن نسبة الانضباط في أول يوم عقب إجازة الأضحى الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - شبوة اطلع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، على مستوى سير العمل والانضباط الوظيفي بمكاتب الخدمة المدنية والزراعة والري وشركة النفط اليمنية وفرع البنك المركزي ومستشفى عتق العام ومكتب المالية بمحافظة شبوة.

وبلغت نسبة الانضباط الوظيفي بالدوام الرسمي بمحافظة شبوة في اليوم الأول عقب إجازة عيد الأضحى 92%. وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد بن عيدروس، أن المكتب شكّل ثمان فرق ميدانية للإشراف المباشر على التوقيع في حوافظ الدوام الرسمي للعاملين في 49 وحدة إدارية مركزية ومحلية متواجدة في المركز الإداري الأول لمحافظة شبوة بمدينة عتق.

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