الدولار يقترب من كسر حاحز الـ600 ريال.. تعرف على آخر تحديث للأسعار الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - المكلا ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء هذا اليوم الأحد وهي كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 155.5 الدولار : 593 Advertisements الإماراتي : 156.5 أسعار البيع : السعودي : 156.5 الدولار : 600 الإماراتي : 157.5 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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