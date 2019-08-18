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وكيل محافظة الجوف يطلع على الانضباط الوظيفي بالمكاتب الحكومية بالمحافظة
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - الجوف
أطلع وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم الأحد، على سير العمل والانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية والدوائر الحكومية بالمحافظة عقب اجازة عيد الأضحى.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد لعدد من المكاتب التنفيذية والدوائر الحكومية بالمحافظة في أول يوم دوام بعد إجازة العيد.
كما قام الحاشدي ومدير مكتب الخدمة المدنية ربيع الغانمي ، بزيارة عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة.
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