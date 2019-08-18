قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الدعم الإيراني لحزب الله ومليشيا الحوثي أصبح مكشوفاً بشكل علني 

قيادي جنوبي لــ الدعم الإيراني لحزب الله ومليشيا الحوثي أصبح مكشوفا بشكل علني

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال القيادي بالمقاومة الجنوبية "عبدربه سالم محرق" إن الجميع يعلم علاقة إيران بمليشيا بالحوثي منذ تأسيسها.



وأضافي القيادي الجنوبي أن إيران منذ قيام ثورة الخميني وهي تسعى لتصدير ثورتها إلى جميع الأقطار وخاصة العربية بهدف تغيير الأنظمه بتلك الدول لتصبح أنظمة تخضع للمرشد الأعلى بايران.

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وقال أصبح مكشوف الدعم الإيراني لحزب الله في لبنان ومليشيا الحوثي في اليمن بشكل علني، من خلال الدعم العسكري والمالي و الاعلامي والكادر البشري الذي يلبس عباءة الدين مستغل وجود جماعات واقليات تعتنق المذهب الشيعي في البلدان العربية المجاورة.

وأشار منذ عام 1979 وايران ترفع شعارات محاربة الاستكبار العالمي المتمثل بامريكا واسرائيل وهذه الشعارات دغدغدت مشاعر العرب والمسلمين الذين يعتبرون اسرائيل عدوها الرئيسي لاحتلاله أراضي عربية ومحتل للمسجد الاقصى بالقدس الذي يعتبر قبلة للمسلمين ومن أهم الامكان المقدسة للمسلمين بعد مكه المكرمة.

وقال إن ايران اليوم توجه رساله إلى الخليج وأمريكا بأنها لن تكون وحدها إيران بالمواجهه وأن اذرعها في اليمن ، ستكون ضمن المواجهه اذا ماحدثت مواجهه ، وهذا أصبح واضحا من خلال استخدام جماعة الحوثي لصواريخ وطائرات مسيره لشن هجمات على المنشاءات النفطيه السعوديه والتي ستؤثر على المنطقة في حال شنت حرب ضد ايران.