- 1/2
- 2/2
ناشط جنوبي: حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
علق الناشط الساسي الجنوبي أحمد الصالح على إعلان الحكومة للاضراب في دواوين الوزارات والمؤسسات في العاصمة عدن.
وقال الصالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأول مرة في التاريخ أيضا حكومة شرعية المنفى تعلن عن إضراب عام وعصيان لموظفي الدولة والإدارات العامة.
وتابع قائلا "كانت هذه مهمة المعارضة ومن يقف ضد الدولة لا حول ولا قوة الا بالله".
وتابع "حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة".
واختتم مخاطبا الحكومة التي تسعى لعقاب أبناءالجنوب : لن نركع ..ولن ننسى كل فسادكم.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط جنوبي: حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.