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ناشط جنوبي: حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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ناشط جنوبي: حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ناشط جنوبي: حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة

كتب

عدن - الخليج 365

علق الناشط الساسي الجنوبي أحمد الصالح على إعلان الحكومة للاضراب في دواوين الوزارات والمؤسسات في العاصمة عدن.

 

وقال الصالح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأول مرة في التاريخ أيضا حكومة شرعية المنفى تعلن عن إضراب عام وعصيان لموظفي الدولة والإدارات العامة.

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وتابع قائلا "كانت هذه مهمة المعارضة ومن يقف ضد الدولة لا حول ولا قوة الا بالله". 

 

وتابع "حتى دور المعارضة سرقته هذه الشرعية التعيسة".

 

واختتم  مخاطبا الحكومة التي تسعى لعقاب أبناءالجنوب : لن نركع ..ولن ننسى كل فسادكم.

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