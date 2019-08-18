مدير صحة عدن يطلع على الانضباط الوظيفي في المنشآت الصحية

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

تفقد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة عدن الدكتور جمال خدابخش، اليوم، عدد من المنشآت والمرافق الصحية بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلع على مستوى سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي فيها والذي بلغ نسب عالية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وزار الدكتور خدابخش ومعه مدير عام مديرية خورمكسر بعدن ناصر الجعدني، المجمع الصحي بمديرية خورمكسر، واستمعا من مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور ناصر أحمد، ومديرة المجمع الدكتورة منيرة عميران، إلى شرح حول مستوى العمل بالمجمع والخطوات التطويرية المزمع تنفيذها ومستوى الانضباط الوظيفي.

كما زار خدابخش والجعدني، مركز العريش الصحي، والتقيا بالعاملين فيه، وشددا علی ضرورة مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وشملت المنشآت الصحية التي تم زيارتها أيضاً للإطلاع على سير عملها والانضباط الوظيفي فيها كل من مجمع القاهرة بمديرية المنصورة، وتعرف خدابخش، من مديرة المجمع الدكتورة أشواق الأهدل، علی مستوی إنجاز مشروع الطاقة الشمسية في المجمع.

وكذا تم زيارة المجمع الصحي في مديرية الشيخ عثمان، وقدم مدير الصحة بالمديرية الدكتورة هدى باذيب ومدير المجمع الدكتور محمود عبدالرحيم، شرحاً حول الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمديرية.