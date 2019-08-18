- 1/2
- 2/2
محافظ تعز يكلف عقلان بإدارة أعمال مدير شرطة الشمايتين
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفة
كتب
الخليج 365 - تعز
كلف محافظ تعز نبيل شمسان، السبت، قائد قوات الأمن الخاصة العميد جميل عقلان، بالقيام بأعمال مدير شرطة مديرية الشمايتين إلى حين تعيين مدير جديد.
ويمثل قرار المحافظ نبيل شمسان خطوة جديدة في إطار جهوده لاحتواء تداعيات أحداث التربة، بسبب إقالة مدير أمن الشمايتين السابق العقيد عبدالكريم السامعي، ومحاولة فرض قادة تنظيم الإخوان العقيد عبدالكريم العلياني مديراً للأمن في المديرية بقوة السلاح.
وسبق هذا التكليف تسليم مقر إدارة أمن الشمايتين لقوات الأمن الخاصة، وإخراج المليشيات الإخوانية منه بعد حصارهم داخل المبنى من قبل المسلحين والقوات الأمنية الرافضة لسيطرة تنظيم الإخوان على مدينة التربة.
وتعتبر مدينة التربة حاضرة مديريات الحجرية جنوب تعز، وينتمي غالبية أبنائها لأحزاب اليسار الاشتراكي والناصري، وبعضهم إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.
وبينت الأحداث اللاحقة لتفجير الأوضاع في مدينة التربة أنه لم يكن الهدف منها إقالة عبدالكريم السامعي من منصبه، بل مدخل لحملات عسكرية ومليشياوية غايتها سيطرة عصابات الإخوان على ريف الحجرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز يكلف عقلان بإدارة أعمال مدير شرطة الشمايتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.