المشتركة تحبط محاولة تسلل لمجاميع من الحوثيين في حيس بالحديدة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن هجماتها على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

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ويأتي هذا تواصلاً لمسلسل الخروقات اليومية للهدنة الأممية والإستهداف المستمر لمواقع القوات المشتركة في كافة جبهات ومحاور محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لمجاميع من مليشيات الحوثي صوب مواقع تمركز القوات المشتركة في حيس ، أعقبه هجوم شنته عناصر المليشيات على المنطقة بالأسلحة المختلفة.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم الواسع الذي شنته المليشيا من اتجاهات عدة ، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى من تلك العناصر.

وتزامنت محاولة التسلل نحو مديرية حيس مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيا على المواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية خلال ساعات النهار ليومنا هذا الأحد.