ناطق الانتقالي يشيد بزيارته لصحيفة 14 اكتوبر ويؤكد انها مثمرة الأحد 18 أغسطس 2019 صورة من اللقاء كتب Advertisements الخليج 365 - عدن زار الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر، ومدراء الإدارات العاملين فيها.

وقال في منشور له عبر "فيس بوك"، ان اللقاء كان مُثمر وإيجابي مع مجلس ادارة مؤسسة ١٤ أكتوبر ومدراء الإدارات العاملين فيها والاستماع لهمومهم وتطلعاتهم ومخاوفهم من جراء الظلم الواقع عليهم طيلة مابعد خطيئة ٢٢ مايو ٩٠ وآخرها تعسف وزير مايسمى بالإعلام للشرعية بايقاف الميزانية التشغيلية للمؤسسة وحرمان العاملين من مستحقاتهم". وأضاف: "نقلنا لهم تحيات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي ولكافة العاملين وكذا إعطاء التطمينات بان قيادة المجلس ستقف الى جانبهم لإعادة الوهج لهذه المؤسسة الجنوبية العريقة".

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