خفر السواحل بحضرموت تحذر من التقلبات الجوية خلال هذا الأسبوع

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفة

كتب الخليج 365 - خاص

حذرت قوات خفر السواحل بحضرموت من التقلبات الجوية، في بيان أصدرته تلقى "الخليج 365" نسخة منه في وقت متأخر مساء أمس، فيما يلي نصه:



حسب ماتشير التوقعات عن استمرار حالة عدم إستقرار ، وبناء على بيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس و إرتفاع الحمل الحراري جنوب البحر الأحمر و خليج عدن و الإنخفاض النسبي للضغط الجوي فان حالة عدم إستقرار الطقس مستمرة من الخميس 15 أغسطس 2019 لخمس أيام قادمة على الأقل مما تسبب استمرار الأمطار الموسمية على اجزاء من حضرموت مع امطار متفرقة متفاوتة الشدة من خفيفة الى غزيرة على السواحل الغربية والجنوبية بينما المناطق الصحراوية تكون الحالة السائدة هي نشاط الرياح المثيرة للغبار و الأتربة و الجو الصحو الى غائم جزئيا مع إرتفاع درجة الحرارة ..

لذلك لزم التنبية لجميع المواطنين ::

- كما لزم التنبيه للسائقين المركبات خصوصاً في هذة الأيام التي تنشط فيها الحركة في الخطوط ما بين المحافظات والمديريات ، وذلك من تدني الرؤية الأفقية .

- الابتعاد واخذ الحيطة والحذر من اماكن مجرى و تدفق السيول والانزلاقات للاتربة و الصخور في الطرق الجبلية ..

Advertisements

هذا والله اعلم ......

الساعة :: 1. صباحا

درجة الحرارة 29 °

اتجاه الرياح :: شمال الشمال الغربي

سرعة الرياح :: 7 كم / ساعة

رطوبة :: 71 ٪

السحب :: غائم جزئيا