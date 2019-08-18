شطارة: لم يعد بمقدور أي جهة تجاوز عودة دولة الجنوب الأحد 18 أغسطس 2019 لطفى شطارة كتب عدن - الخليج 365 قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، اليوم الأحد، "ما يجري في الجنوب هو نتيجة تراكم المظالم وتجاهل الحقوق والاستخفاف بإرادة الناس".

Advertisements وأضاف شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "اليوم وبعد تأسيس الانتقالي أصبح العمل السياسي مؤسسي غير عشوائي،وقيادة لها تأثير عسكري وسياسي وشعبي". ومضى" ولهذا توسعت العلاقات الخارجية وازداد التلاحم على الأرض". واختتم "ولم يعد بمقدور أي جهة تجاوز عودة دولة الجنوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شطارة: لم يعد بمقدور أي جهة تجاوز عودة دولة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.