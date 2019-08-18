أكاديمي: القضية الجنوبية أصبحت متواجدة في كل دوائر القرار الاقليمية والدولية الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements عدن - الخليج 365 قال القيادي الجنوبي، الأكاديمي عبدالرحمن الوالي، اليوم الأحد، إن "القضية الجنوبية أصبحت متواجدة في كل دوائر القرار الإقليمية والدولية".

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "كان هذا حلم ذات يوم والآن أصبح حقيقه، لم نعد نحتاج أن ندافع ونحاجج فهي قضية عادلة". ومضى" وما تبقى هو الخطوات الأخيرة لترتيب وضع إعلان استعادة الدولة وهذا يحتاج كثير من العقل والسياسة فالأعداء كثيرون فلنهزمهم".

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